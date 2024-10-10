إسرائيل تواصل القصف العنيف على قطاع غزة

قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهدافه على كل أحياء قطاع غزة خاصة في مخيم جباليا المحاصر بالآليات العسكرية الإسرائيلية والدبابات، كما أنّه يتعرض لهجمات شرسة من طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المراسل أنّ الغارات الجوية لم تتوقف باتجاه هذا المخيم عبر إطلاق القذائف المدفعية والنيران بصورة عنيفة ومتواصلة.

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي ما زال يقصف منازل كثيرة في قطاع غزة، مما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء خلال ليلة أمس، مشيرا إلى أنّ هناك عددا كبيرا من الشهداء الذين لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إليهم وانتشال جثامينهم الملقاة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتابع: «المدفعية الإسرائيلية تتساقط باتجاه حي الزيتون الذي يقع ضمن إطار المنطقة الشرقية الجنوبية لغزة، ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين»، لافتا إلى أنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس وأسفر عن 4 شهداء وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.