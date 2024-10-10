قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي باتجاه شارع السوق بمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي باتجاه شارع السوق بمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الجنوبية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا استهدف محيط شارع السكة شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بعشرات الآليات العسكرية، وترافقها جرافة، المنطقة الشرقية من حواجز حوارة وعورتا وبيت فوريك العسكرية، وذلك لتأمين اقتحام المستعمرين لمقام يوسف.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطنية "وفا"، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت، وانتشرت في معظم أحياء البلدة وفي محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا منها، وقامت بتفتيشها وتدمير محتوياتها.