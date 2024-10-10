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الخميس 10 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. مؤتمر صحفي لحسام حسن للحديث عن مواجهة موريتانيا

حسام حسن
حسام حسن
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يعقد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر، استعدادا لمباراتي موريتانيا يومي ١١ و١٥ الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالمغرب .

وانطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، ظهر يوم الأحد الماضي استعدادا لمباراتي موريتانيا يومي ١١ و١٥.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

محمد الشناوي 
المهدي سليمان 
محمد عواد 
مصطفى شوبير

رامي ربيعة
محمد عبد المنعم  
أحمد رمضان بيكهام 
خالد صبحي 
محمد حمدي شرف 
محمد شحاتة 
أحمد نبيل كوكا 
أحمد عيد

حمدي فتحي 
مروان عطية 
ناصر ماهر 
أحمد سيد زيزو  
نبيل عماد دونجا 
محمود حسن تريزيجيه  
عمر مرموش 
محمد صلاح
مصطفى فتحي 
إبراهيم عادل

مصطفى محمد 
أسامة فيصل

التوأم حسام حسن قائمة المنتخب مباراتي موريتانيا كأس الأمم الإفريقية