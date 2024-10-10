تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفراعنة وموريتانيا

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبات الفريق؛ استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويستضيف الفراعنة نظيره موريتانيا في السابعة مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، ثم يسافر لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

وتذاع المباراة خلال شاشة شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية والمشفرة.

بجانب شاشة شبكة قنوات أون تايم سبورتس عبر التردد الأرضي.