ads
الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفراعنة وموريتانيا

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبات الفريق؛ استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويستضيف الفراعنة نظيره موريتانيا في السابعة مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، ثم يسافر  لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

وتذاع المباراة خلال شاشة شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية والمشفرة.

بجانب شاشة شبكة قنوات أون تايم سبورتس عبر التردد الأرضي.

منتخب مصر مباراتي موريتانيا القنوات الناقلة حسام حسن كأس الأمم الإفريقية