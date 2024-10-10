فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المنطقة الشرقية في نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بعشرات الآليات العسكرية، وترافقها جرافة، المنطقة الشرقية من حواجز حوارة وعورتا وبيت فوريك العسكرية، وذلك لتأمين اقتحام المستعمرين لمقام يوسف.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطنية "وفا"، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت، وانتشرت في معظم أحياء البلدة وفي محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا منها، وقامت بتفتيشها وتدمير محتوياتها.

كما نصبت حواجز عسكرية على الطرق الرئيسية والفرعية، وأوقفت مركبات المواطنين واخضعها للتفتيش، واعتدت بالضرب الشديد على المواطنين، ما أدى الى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض، ومنعت سيارة الإسعاف من الوصول اليهم، واطلقت باتجاهها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.