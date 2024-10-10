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الخميس 10 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات الأمم الإفريقية 2025.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام موريتانيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تحت قيادة حسام حسن، مواجهة قوية أمام نظيره منتخب موريتانيا، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ العميد، المدير الفني لمنتخب مصر، اللقاء أمام موريتانيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد.‎

ويعقد العميد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الخميس، للحديث عن مباراة الغد أمام موريتانيا.

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