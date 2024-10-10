تعرف على موعد مباراة الفراعنة وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2025

انطلق يوم الأحد الماضي، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن؛ استعدادًا لمباراتي موريتانيا، المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر من الشهر الجاري، وذلك ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

ويستضيف الفراعنة نظيره موريتانيا في السابعة مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، ثم يسافر لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

يعقد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا اليوم استعدادًا لمباراتي موريتانيا يومي ١١ و١٥ في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها بالمغرب.