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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام سوري: نشوب حريق في بلدة معرين بريف حماة جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة عسكرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بنشوب حريق في بلدة معرين بريف حماة جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة عسكرية.

ومنذ قليل، قال إعلام سوري رسمي، أن هناك أنباء عن سماع دوي انفجارات في مدينة درعا؛ وأضاف، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن ضربات طالت 3 مواقع في سوريا بينها منطقة صناعية.

كما أكد التلفزيون السوري، بأن هناك قصف إسرائيلي على مدينة حسياء الصناعية في ريف حمص، ولم يتم حصر الأضرار حتى الآن.

ويوم السبت الماضي، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن انفجاران منفصلان في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وأضاف المرصد، أن أحد الانفجارين في تدمر استهدف مستودع أسلحة في محيط المطار العسكري، وأوضح، أن الانفجار الثاني في تدمر استهدف مبنى مؤلفا من طابقين، ولم يتم معرفة حتى الآن أسباب الانفجارين.  

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