روسيا تسلم نتائج تحقيقها في استخدام أوكرانيا للأسلحة الكيميائية إلى المنظمة المعنية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسفير لدى هولندا فلاديمير تارابرين أن موسكو سلمت المنظمة نتائج تحقيقها في استخدام أوكرانيا للأسلحة الكيميائية.

وقال تارابرين: "يسجل الجانب الروسي حالات استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل المتطرفين الأوكرانيين. وظهرت نتائج التحقيق يوم أمس الذي تم إجراؤه على أساس مختبر التحليل الكيميائي التابع لوزارة الدفاع الروسية وبالتوافق الصارم مع متطلبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتم تسليمها إلى الأمانة الفنية لتوزيعها على الدول المشاركة".

ودعا السفير الأمانة الفنية والدول الأعضاء في المنظمة إلى أخذ المعلومات المقدمة على محمل الجد قدر الإمكان.

وأشار تارابرين إلى أن روسيا تبلغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بانتظام عن استخدام نظام كييف للأسلحة الكيميائية.

وأضاف أن هناك قلقا بالغا أيضا بسبب المعلومات الواردة حول قيام أوكرانيا بإعداد استفزازات واسعة النطاق باستخدام مواد كيميائية سامة.

وتنعقد الدورة 107 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر.

وصرح رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف الاثنين الماضي بإنه وفقا لمعلومات وزارة الدفاع الروسية، فإن أوكرانيا تستعد لاستفزاز واتهام روسيا باستخدام مواد كيميائية سامة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.