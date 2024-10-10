البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تسمح بتكرار سيناريو غزة في لبنان

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن تسمح بتكرار الأحداث التي وقعت في قطاع غزة أن تتكرر في لبنان.

وقالت جان بيير في مؤتمر صحفي: "نحن مصممون على منع ما حدث في غزة من أن يتكرر مرة أخرى في لبنان".

ووفقا لها، فإن واشنطن تؤيد التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الحالية في الشرق الأوسط، وهو ما يعني تحقيق وقف كامل لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 42 ألف قتيل وأكثر من 97 ألف جريح.

كما أدى القصف الإسرائيلي إلى تضرر وتدمير 60 في المائة من المباني في غزة، حيث تجاوز عدد المباني المتضررة الـ 120 ألف بناية فيما تضررت أو دمرت أكثر من 215 ألف وحدة سكنية. أما نسبة الطرق الرئيسية المتضررة أو المدمرة فقد تجاوز 92 في المائة.

وطال الدمار المستشفيات والمدارس والمعاهد والمساجد والكنائس وغيرها من المباني والمنشآت.