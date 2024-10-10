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الخميس 10 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على مدينة الخيام في جنوب لبنان، وتتزايد الغارات الإسرائيلية منذ صباح أمس الأربعاء، على عددا من القرى جنوب لبنان.  

قالت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك 5 شهداء و12 جريحًا حصيلة الغارة الإسرائيلية على الوردانية في قضاء الشوف.

وأوضح إعلام عبري، نقلًا عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن المستشفيات في الشمال استقبلت 19475 إصابة منذ السابع منذ أكتوبر2023.

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