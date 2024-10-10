علق عمدة مدينة كييف فيتالي كليتشكو على بيان صحيفة "أوكراينسكا برافدا" حول القيود المفروضة عليها من قبل نظام كييف. قائلا أن الضغط على وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة أمر غير مقبول.

وكتب كليتشكو على "تلغرام": "إن الضغط الذي تمارسه السلطات على وسائل الإعلام أمر غير مقبول. حرية التعبير والرأي والصحافة هي أساس الديمقراطية في المجتمع. بيان الصحفيين من صحيفة "أوكراينسكا برافدا" هي إشارة إنذار أخرى. ومثل هذه الحالات لا تحسن صورة أوكرانيا في العالم".

وأعلنت الصحيفة علنا في وقت سابق من أمس الأربعاء​ ​عن تعرضها لضغوط منهجية من قبل مكتب فلاديمير زيلينسكي ومحاولات للتدخل في السياسة التحريرية للصحيفة.

كما أكد السكرتير الأول للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيف إيليا بارمين أن الدول الغربية خلال "محاولتها محاربة روسيا على أيدي الأوكرانيين العاديين، تدوس بشكل واضح على أفكارها ومبادئها، التي تحاول فرضها على الدول الأخرى، حيث يشجعون على مواصلة القضاء على المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة في أوكرانيا، والقتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاختفاء القسري، والفساد المستشري، والتمييز على أسس قومية ودينية ولغوية".