المرصد السوري: غارات إسرائيلية على ريف حمص الجنوبي وريف حماة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن الطيران الإسرائيلي شن غارات على ريف حمص الجنوبي وريف حماة.

كما أكد التلفزيون السوري، بأن هناك قصف إسرائيلي على مدينة حسياء الصناعية في ريف حمص، ولم يتم حصر الأضرار حتى الآن.

ويوم السبت الماضي، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن انفجاران منفصلان في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وأضاف المرصد، أن أحد الانفجارين في تدمر استهدف مستودع أسلحة في محيط المطار العسكري، وأوضح، أن الانفجار الثاني في تدمر استهدف مبنى مؤلفا من طابقين، ولم يتم معرفة حتى الآن أسباب الانفجارين.