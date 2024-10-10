اعتقال حوالي 250 عاملا في شركة سامسونج بالهند بسبب الإضراب

أفادت قناة "إن دي تي في" بأن الشرطة الهندية اعتقلت حوالي 250 عاملا من المضربين عن العمل في مصنع لشركة "سامسونج".

وأوضحت القناة: "تم اعتقال حوالي 250 من عمال سامسونج للإلكترونيات المضربين ثم أطلقت الشرطة سراحهم اليوم للاشتباه في التعدي على ممتلكات خاصة وتنظيم احتجاج هناك دون تصريح".

وأضافت أنه "وفقا للعمال أنفسهم، قضت أعلى محكمة استئناف في الولاية في وقت لاحق بالسماح لهم بالاحتجاج".

ويضرب العمال منذ شهر، مطالبين بالاعتراف بنقابتهم، ومراجعة الأجور، وتحديد ساعات العمل بثماني ساعات، وغير ذلك من المطالب.

وألقت الشرطة الهندية في سبتمبر الماضي القبض على نحو 100 من العاملين والقيادات باتحاد عمالي، حيث كانوا يجهزون لمسيرة دون الحصول على تصريح.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت شركة "سامسونج" على العديد من المطالب، بما في ذلك زيادة الأجور، لكنها رفضت الاعتراف بالنقابة. كما أعلنت عن توفير حافلات مكيفة لنقل جميع العمال، وإغاثة طارئة للأسر في حالة وفاة أحد العمال، ووافقت على مناقشة مطالب أخرى.