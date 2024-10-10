الحكومة الألمانية: اقتصاد البلاد يسير نحو الانكماش للعام الثاني على التوالي

أعلنت الحكومة الألمانية أمس الأربعاء، أن اقتصاد البلاد وهو أكبر اقتصاد في أوروبا، يسير على طريق الانكماش للعام الثاني على التوالي.

ويسلط إعلان الحكومة الضوء على مشاكل الإدارة الألمانية التي لا تحظى بشعبية وهي تتجه نحو عام انتخابي صعب.

وتأتي التوقعات الجديدة بأن إجمالي الناتج المحلي سوف ينكمش بنسبة 0.2% هذا العام مقارنة مع توقعات الحكومة في أبريل بتسجيل معدل نمو 0.3%، كما تأتي متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد بتسجيل انكماش طفيف.

كان الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.3% في عام 2023.

وتوقعت الحكومة معدل نمو 1.1% في العام المقبل و1.6% في عام 2025.

وقال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، إن اقتصاد البلاد لم يشهد نموا قويا منذ عام 2018، حيث أضيفت المشاكل الهيكلية الخاصة بالبلاد إلى التحديات العالمية الأوسع.

وأضاف هابيك في بيان: "في خضم الأزمات، تتعرض ألمانيا وأوروبا للضغط بين الصين والولايات المتحدة".

وأوضح أن الحكومة الألمانية عالجت العديد من المشكلات التي تسبب فيها الوضع الداخلي بالبلاد، بما في ذلك تأمين إمدادات الطاقة، وتسريع إجراءات التخطيط، وتخفيف البيروقراطية، ومحاولة معالجة نقص العمالة الماهرة.