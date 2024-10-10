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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. غارة إسرائيلية على سهل بوداي في البقاع شرقي البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على سهل بوداي في البقاع شرقي لبنان، واستهدف بلدتي سحمر وبوداي ومحيط مدينة بعلبك .

ومنذ قليل، أفاد إعلام لبناني، أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا بالمدفعية على بلدتي كفركلا والناقورة في جنوب لبنان.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على مدينة الخيام في جنوب لبنان، وتتزايد الغارات الإسرائيلية منذ صباح أمس الأربعاء، على عددا من القرى جنوب لبنان.  

قالت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك 5 شهداء و12 جريحًا حصيلة الغارة الإسرائيلية على الوردانية في قضاء الشوف.

وأوضح إعلام عبري، نقلًا عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن المستشفيات في الشمال استقبلت 19475 إصابة منذ السابع منذ أكتوبر2023.

لبنان غارة إسرائيلية سهل بوداي استهداف شرق لبنان