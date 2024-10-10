وزيرا دفاع أوكرانيا وفرنسا يبحثان التعاون في مجال إنتاج الأسلحة والذخيرة

بحث وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، الأربعاء، خلال اجتماعه مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، التعاون في مجال إنتاج الأسلحة والذخيرة.

وأكد الوزير الأوكراني - حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكراين فورم" أمس - أنه "أبلغت السيد ليكورنو - بشكل منفصل - بالوضع على الجبهة وسلمته قائمة الاحتياجات العاجلة للجيش الأوكراني.، حيث إننا بحاجة إلى ذخيرة وأسلحة إضافية، وفرنسا مستعدة لدعمنا في هذا الصدد".

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني أن "التعاون في مجال إنتاج الأسلحة والذخيرة تمت مناقشته أيضًا".

وأشارت وكالة "يوكراين فورم" إلى أن "الأفراد العسكريين الأوكرانيين من أحد الألوية يخضعون بالفعل لتدريب عسكري ومهني مشترك تحت قيادة مدربين فرنسيين. وتقوم فرنسا أيضًا بتزويد هذا اللواء بالمعدات والأسلحة"، مشددة على أن "وزارة الدفاع تتوقع أن يتم اعتماد هذا النهج من قبل شركاء آخرين".