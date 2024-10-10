أمريكا ترحب بتوقيع الدومينيكان على اتفاقيات "آرتميس" لتعزيز التعاون في مجال الفضاء

رحبت الولايات المتحدة، الأربعاء، بتوقع جمهورية الدومنيكان على اتفاقيات "أرتميس"؛ لتعزيز التعاون في مجال الفضاء؛ لتصبح العضو 44 في الاتفاقية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان الأربعاء - أن الولايات المتحدة ترحب بانضمام الدومينيكان إلى اتفاقيات "آرتميس"؛ في الوقت الذي يجري فيه تعزيز التعاون في مجال الفضاء، بما في ذلك البحث العلمي، والتعليم، والجهود لضمان الاستخدام المستدام للفضاء.

وأوضح البيان أن الدومنيكان أصبحت - في 4 أكتوبر - العضو رقم 44 في اتفاقيات آرتميس. وقد وقعت سونيا جوزمان، سفيرة جمهورية الدومينيكان لدى الولايات المتحدة الاتفاقية، نيابة عن جمهورية الدومينيكان في واشنطن العاصمة.

وأفاد البيان أن الدومينيكان تعتبر شريكا رئيسيا للولايات المتحدة في المنطقة. وأن البلدين يعملان معا لمكافحة الفساد، ومعالجة تغير المناخ، وتعميق الروابط الاقتصادية القوية من خلال الشراكة الأمريكية من أجل الازدهار الاقتصادي.

وكان قد تم إطلاق اتفاقيات آرتميس في عام 2020 من قبل الولايات المتحدة وسبع دول أخرى. وتحدد مجموعة من المبادئ العملية لتوجيه استكشاف الفضاء.

وتنضم جمهورية الدومينيكان إلى 43 دولة أخرى هي: أنجولا والأرجنتين وأرمينيا وأستراليا والبحرين وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا، وكندا، وكولومبيا، والتشيك، والإكوادور، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وآيسلندا، والهند، وإسرائيل، وإيطاليا، واليابان، وليتوانيا، ولوكسمبورج، والمكسيك، وهولندا، ونيوزيلندا، ونيجيريا، وبيرو، وبولندا، وكوريا الجنوبية، ورومانيا، ورواندا، والسعودية، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وأوكرانيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأورجواي.