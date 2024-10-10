38 كيلو مخدرات.. محاكمة 3 أشخاص ضبطوا قبل ترويج الكيف في الشروق وبدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة للمحاكمة حيث ضبط بحوزتهما 38 كيلو مخدرات قبل ترويجها على المتعاطين، بنطاق مدينتي الشروق وبدر.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما 5 كيلو جرام لمخدر الأستروكس، وضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (13 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

كما ألقى رجال المباحث القبض على عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الهيروين)،

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.