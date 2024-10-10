ads
الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو تحذر واشنطن من العواقب الكارثية للصدام العسكري المباشر بين القوى النووية

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مستوى الخطر النووي في العالم ارتفع بشكل خطير، محذرة واشنطن وحلفاءها من العواقب الكارثية للصدام العسكري المباشر بين القوى النووية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية - "أنه نتيجة للسياسات الهدامة للغرب، التي يمكن أن تؤدي أفعالها إلى صراع عسكري مباشر بين القوى النووية؛ ارتفع مستوى الخطر النووي بشكل خطير".. مجددة تحذيرها للولايات المتحدة وأعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" من هذا النهج، وطالبته بإدراك العواقب الكارثية التي ينطوي عليها خطهم "الاستفزازي والخطير للغاية".

موسكو واشنطن العواقب الكارثية الصدام العسكري المباشر القوى النووية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف