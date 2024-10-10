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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. الجيش الإسرائيلي يطالب سكان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية بالمغادرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي طالب سكان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية بالمغادرة الفورية.

ومنذ قليل، شن الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا، تزامنا مع القصف المدفعي على بلدتي كفركلا والناقورة في جنوب لبنان.

قال إعلام لبناني، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على مدينة الخيام في جنوب لبنان، وتتزايد الغارات الإسرائيلية منذ صباح أمس الأربعاء، على عددا من القرى جنوب لبنان.  

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك 5 شهداء و12 جريحًا حصيلة الغارة الإسرائيلية على الوردانية في قضاء الشوف.

وأوضح إعلام عبري، نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن المستشفيات في الشمال استقبلت 19475 إصابة منذ السابع منذ أكتوبر2023.

لبنان الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية مطالبة السكان بالمغادرة