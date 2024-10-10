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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. قصف مدفعي إسرائيلي على بلدتي كفركلا والناقورة جنوبي البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا بالمدفعية على بلدتي كفركلا والناقورة في جنوب لبنان.

ومنذ قليل، قال إعلام لبناني، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على مدينة الخيام في جنوب لبنان، وتتزايد الغارات الإسرائيلية منذ صباح أمس الأربعاء، على عددا من القرى جنوب لبنان.  

قالت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك 5 شهداء و12 جريحًا حصيلة الغارة الإسرائيلية على الوردانية في قضاء الشوف.

وأوضح إعلام عبري، نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن المستشفيات في الشمال استقبلت 19475 إصابة منذ السابع منذ أكتوبر2023.

لبنان قصف مدفعي إسرائيلي بلدة كفركلا الناقورة جنوب لبنان