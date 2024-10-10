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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: أكدنا لنتنياهو ضرورة التوصل لتسوية دبلوماسية في لبنان

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس تحدثا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث أكدا له الحاجة إلى "تسوية دبلوماسية لإعادة المدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق".

وذكر البيت الأبيض - في بيان اليوم - أن "الرئيس أكد حق إسرائيل في الحماية من حزب الله.. مع التأكيد على ضرورة تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، لا سيما في المناطق المكتظة بالسكان في بيروت". 

وفيما يتعلق بغزة، ناقش الاتصال الحاجة الملحة لتجديد الجهود الدبلوماسية من أجل إطلاق سراح الرهائن. 

وبحسب البيت الأبيض، ناقش الرئيس بايدن - نتنياهو - الوضع الإنساني في غزة، وضرورة استعادة الوصول إلى الشمال، بما في ذلك إعادة تنشيط الممر من الأردن على الفور. 

واتفق الجانبان، على البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة سواء بشكل مباشر أو من خلال فرق الأمن القومي الخاصة بهم.

البيت الأبيض بنيامين نتنياهو تسوية دبلوماسية لبنان