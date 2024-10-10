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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية التعليم بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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شهد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم نائبًا عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء أمس الأربعاء، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم، بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أقيمت على مسرح ديوان عام المديرية.

جاء ذلك بحضور أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وريحاب عريق وكيل المديرية، والدكتور مجدي عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة مدارس الرسالة الخاصة، والفنان عزت زين، وعدد من مديري العموم بالمديرية، ومديري الادارات التعليمية، والطلبة والطالبات.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، كما تضمن الحفل مجموعة من المقطوعات الموسيقية، والأغاني الوطنية، من عزف وأداء طلاب فريق مديرية التربية والتعليم.

خلال الحفل، نقل نائب المحافظ، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لكافة الحضور المشاركين بالحفل، معربًا عن سعادته البالغة  للمشاركة في هذا الحدث الرائع الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بمشاركة هذا العدد من الطلاب، احتفالًا بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيدًا بالعروض الموسيقية والأغاني الوطنية التي تم تقديمها من خلال طلاب فريق المديرية.

وأكد نائب المحافظ، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973، عزيزة على قلوب المصريين، وتُمثل تجسيدًا حيًا لإصرار وعزيمة الشعب المصري الذى تحدى المستحيل، وسجلت قواته المسلحة الباسلة صفحة جديدة من الفخر والعزة لمصر والأمة العربية.

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