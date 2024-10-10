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الخميس 10 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار جديد ضد المتهمين بسرقة فيلا موظف بالمعاش في الشروق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق، بتجديد حبس شاب استعان بصديقه لسرقة فيلا والده "موظف بالمعاش" في منطقة الشروق، 15 يوما على ذمة متهمين بسرقة فيلا موظف بالمعاش في الشروق.

كشفت التحقيقات، أن البداية كانت عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الشروق، من موظف بالمعاش، مفاده اكتشافه سرقة محتويات ومبالغ مالية من داخل الفيلا محل سكنه بدائرة القسم.

بالانتقال وعمل التحريات أمكن تحديد هوية الجناة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المُبلغ وصديقه.

عقب تقنين الإجراءات ألقت مباحث القسم القبض علي المتهمين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

التحريات القبض علي المتهمين تجديد حبس شاب ضباط مباحث قسم شرطة قسم شرطة مباحث قسم شرطة الشروق