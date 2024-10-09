إرسال مخدرات ضبطت بحوزة عنصر إجرامي في التجمع الأول للمعمل الكيميائي

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإرسال كمية من المواد المخدرة، ضبطت بحوزة عنصر إجرامي بمنطقة التجمع الأول، إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول، تحت إشراف المقدم كريم البحيري، رئيس المباحث، قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الاول بالقاهرة، بإعادة تصنيع وتدوير مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحاً للترويج لنشاطهم الإجرامى..

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 1,250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- كمية لمخدر الكوكايين - عدد من الأقراص المخدرة - المواد والمعدات المستخدمة فى التصنيع - 2 سلاح أبيض).

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 4 ملايين جنيه تقريبًا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق