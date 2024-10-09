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الخميس 10 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

«توك توك الموت».. مصرع 3 أشخاص دهسا في حادث مروع بالصف

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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لقي شابان وطفل مصرعهم في حادث اصطدام سيارة نقل بدراجة نارية توك توك بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد حسانين رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين دهس سيارة نقل لدراجة نارية توك توك نتج عن الحادث مصرع شابين وطفل جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة النقل قيادته وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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