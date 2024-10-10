ننشر حصاد حملة «بداية جديدة» في صحة دمياط

أعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط عن حصاد خدمات وفعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان من صحة دمياط، حيث تمً تقديم ١٣٨١٤ خدمة علاجية للمواطنين من خلال المستشفيات، كما تقديم ١١٣٥٢ خدمة صحية من خلال وحدات الرعاية الأساسية، وإقامة قافلة طبية بقرية المرابعين مركز كفر سعد، وتنفيذ ٢٨ عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار.

كما تم المرور على ٣٧ منفذ غذائى لمتابعة سلامة المنتجات الغذائية وتقديم خدمات التثقيف الصحي والتربية السكانية لأكثر من ٣٢٦٠ مواطن وتطعيم ٦٣٢ طفل حسب الجرعة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

وصرح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط على تكاتف فرق المنظومة الصحية للعمل من خلال المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" حيث أوضحت الدكتورة أروى بدير منسق المبادرة انتشار فرق مديرية الصحة لتقديم العديد من الخدمات الصحية والتى تضمنت: تقديم ١٣٨١٤ خدمة علاجية للمواطنين من خلال المستشفيات التابعة لمديرية الصحة و تقديم ١١٣٥٢ خدمة صحية من خلال وحدات الرعاية الاساسية شملت تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية للمواطنين واقامة قافلة طبية بقرية المرابعين مركز كفر سعد والتى قدمت خدماتها لـ ٧٨٩ مواطن باليوم الأول.

كما تم تنفيذ ٢٨ عملية جراحية متنوعة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار والمرور على ٣٧ منفذ غذائى لمتابعة سلامة المنتجات الغذائية وتقديم ٣٢٨٨ خدمة تنظيم الأسرة من خلال العيادات الثابتة والعيادات المتنقلة وتقديم خدمات التثقيف الصحي والتربية السكانية لأكثر من ٣٢٦٠ مواطن.

كما تم تطعيم ٦٣٢ طفل من عمر ٠ حتى ٦ سنوات حسب الجرعة والطعم.

هذا وتستمر مديرية الصحة فى تقديم كافة الخدمات الصحية والتوعوية لتقديم افضل خدمة صحية للمواطنين

