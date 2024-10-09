روسيا تحذر الولايات المتحدة وحلفاءها من عواقب التصعيد النووي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مستوى الخطر النووي في العالم ارتفع بشكل خطير، محذرة واشنطن وحلفاءها من العواقب الكارثية للصدام العسكري المباشر بين القوى النووية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية - "أنه نتيجة للسياسات الهدامة للغرب، التي يمكن أن تؤدي أفعالها إلى صراع عسكري مباشر بين القوى النووية؛ ارتفع مستوى الخطر النووي بشكل خطير".

وجددت تحذيرها للولايات المتحدة وأعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" من هذا النهج، وطالبته بإدراك العواقب الكارثية التي ينطوي عليها خطهم "الاستفزازي والخطير للغاية".