الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة، لا سيما شماله، مضيفة أن ذلك كان محور بعض المناقشات الملحة للغاية بين واشنطن وإسرائيل.

وأوضح ميلر - في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أوضحت لحكومة إسرائيل أنها ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح بوصول الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى جميع أجزاء غزة.

وفيما يخص الوضع في لبنان، قال ميلر إن 1100 أمريكي غادروا لبنان على متن الرحلات التي حجزتها الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن تنظيم الرحلات لإخراج الأمريكيين من لبنان سيتواصل. حسبما أذاعت قناة "الحرة" الأمريكية.

وأكد ميلر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شارك - من الطائرة التي تقله - في الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، موضحا أن الحل الدبلوماسي الذي نريده هو تطبيق القرار 1701 والوصول إلى وقف النار، وذلك عبر موافقة حزب الله على التخلي عن سلاحه والانسحاب إلى ما وراء الليطاني.

وتابع ميلر "نأمل أن التغيير على الأرض سيغير حسابات حزب الله"، موضحا أنه "عندما نتحدث عن تطبيق القرار 1701؛ فهذا يشمل إضافة إلى انسحاب حزب الله، انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية".