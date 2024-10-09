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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الوطني الفلسطيني" يدين جريمة إعدام الاحتلال أربعة شبان في نابلس

رئيس المجلس الوطني
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح
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أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأربعاء، عملية الإعدام المباشرة التي ارتكبتها قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أربعة شبان داخل مركبتهم وسط مدينة نابلس.

ووصف فتوح هذه الجريمة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأنها "استمرار لسياسات القمع والقتل والإعدام الممنهج التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وحمّل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مؤكدا أن هذه السياسات التصعيدية تهدد بتفجير الأوضاع وتزيد من التوتر وانعدام الأمن والسلم في المنطقة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية لشعبنا، مشددا على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام المحاكم الدولية.

وأشار روحي فتوح إلى أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، وأن الاحتلال ومستعمريه سيدفعون ثمن هذه الجرائم التي تتنافى مع القانون الدولي وكل القيم الإنسانية.

المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح الاحتلال الإسرائيلي نابلس