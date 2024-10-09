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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لـ 3 منازل بمخيم جباليا للاجئين شمال غزة

عدد من الشهداء في
عدد من الشهداء في غزة
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استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، لم يتم إحصاؤهم بعد، اليوم /الأربعاء/، في قصف الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل في مخيم جباليا للاجئين، شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف ثلاثة منازل مأهولة بالسكان في منطقة "الهوجا" في مخيم جباليا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين.

كما استشهد فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون، في استهداف الاحتلال للنازحين أمام بوابة مستشفى "اليمن السعيد" في بلدة جباليا شمال القطاع.

واستشهد 8 فلسطينيين بقصف الاحتلال مركبة ومجموعة مواطنين عند دوار بني سهيلا ومنطقة معن، شرق خان يونس جنوب القطاع.
 

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