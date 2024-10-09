إيطاليا تنظم رحلة لإجلاء 150 شخصًا من لبنان

نظمت الحكومة الإيطالية، رحلة طيران "مستأجرة" جديدة على متنها 150 شخصا من لبنان؛ لتسهيل عودتهم إلى مطار فيوميتشينو الدولي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية اليوم /الأربعاء/ أن الرحلة تضم مائة من المواطنين الإيطاليين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عشرين مواطنا من مختلف الدول الأوروبية وأكثر من ثلاثين لاجئا سوريا.

وأشار البيان إلى الترحيب باللاجئين السوريين القادمين من جمعية "سانت إيجيديو"؛ كجزء من مبادرة التضامن تحت رعاية الاتحاد الأوروبي.

وكانت رحلة طيران مستأجرة سابقة تقل إيطاليين من لبنان هبطت مؤخرا في مطار ليوناردو دا فينشي الدولي في روما.