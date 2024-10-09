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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. إخماد حريق كبير في أرض زراعية بالمنيا دون خسائر في الأرواح

اخماد حريق بقرية
اخماد حريق بقرية بالمنيا
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نجحت  قوات الحماية المدنية في إخماد حريق نشب في أرض زراعية بقرية منتوت بأبوقرقاص جنوب  المنيا وكان قد امتد إلى عدد من أشجار النخيل. وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لبدء التحقيقات. 

وقد  تلقت الأجهزة الأمنية  بلاغا ، يفيد باندلاع حريق كبير داخل الأرض الزراعية في قرية منتوت وعلى الفور، توجهت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت الحماية  المدنية  من احتواء الحريق دون وقوع  أي إصابات بشرية.

وتم إعداد المحضر اللازم من قِبَل الجهات المعنية وإخطار النيابة العامة لمتابعة سير التحقيقات.

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