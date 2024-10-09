وفاة زوجة الدكتور حسام موافي.. موعد ومكان صلاة الجنازة

الأربعاء 09/أكتوبر/2024 - 11:05 م

أعلنت ياسمين موافي حفيدة الدكتور حسام موافي، عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل، وفاة الدكتورة إلهام مطاوع زوجة الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في طب القصر العيني، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون..انتقلت الي رحمة الله جدتي الغالية الدكتورة إلهام مطاوع».

وكشفت حفيدة الدكتور حسام موافي عن موعد جنازة الدكتورة إلهام مطاوع، مشيرة إلى أنه سيكون غدا الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة.

وسيطرت حالة من الحزن والأسى على متابعي ومحبي الدكتور حسام موافي، بعد إعلان خبر وفاة زوجته الدكتورة إلهام مطاوع منذ قليل.