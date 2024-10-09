الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع خدام كنيسة القديسة ريتا بطوه

تفقد الأنبا باسيليوس مطران الكاثوليك بالمنيا مساء اليوم اجتماعات الخدام وفرق جنود مريم وكورال الألحان الكنسية وذلك بكنيسة القديسة ريتا بطوه.

كان في استقباله الأب رافائيل فوزي راعي الكنيسة.

أجرى الأنبا باسيليوس حوارًا أبويًا معهم واستمع لكل الآراء والمقترحات والمعوقات من قبل الخدام الحاضرين.

وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم، مؤكدا فيها على الصلاة والالتزام بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية وأهمية التفاني فى خدمة الكنيسة متمنيا للجميع خدمة مباركة مثمرة، فضلا عن توجيهاته و توصياته ووضع روئ وآليات لتنظيم أمور الخدمة للعمل بها الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام وحرص الأنبا باسيليوس متابعة كل الأنشطة في كل كنائس الإيبارشية.