منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة موريتانيا الجمعة.. صور

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبات الفريق استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11و 15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد يستقبلان منتخب مصر

منتخب مصر

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي زيارة تدريب منتخب مصر وكان في استقباله الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة، و دكتورة دينا الرفاعي عضو المجلس، وحرص وزير الرياضة على الاجتماع باللاعبين في الملعب لتحفيزهم وتأكيد أهمية المرحلة المقبلة للمنتخب ، معبرا عن سعادته بعودة الروح مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن والفوز بنتائج كبيرة في مباراتي كاب فيردي وبتسوانا، كما أكد جمال علام على توفير متطلبات المنتخب بالتنسيق مع وزير الرياضة للوصول لأفضل النتائج و تحقيق آمال و طموحات الشعب المصري ، ووجه جهاز المنتخب بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن الشكر لوزير الرياضة بالتنسيق مع اتحاد الكرة والشركة المتحدة على الدعم المستمر والمتواصل، والشكر للاعبين على المجهودات المبذولة خلال المعسكرات الماضية والمعسكر الحالي وتأكيد عودة اسم منتخب مصر في مكانته في أفريقيا والعالم، وأن القادم سيكون أفضل.

شارك في مران المنتخب 25 لاعبا وهم : محمد الشناوي و المهدي سليمان و محمد عواد و مصطفي شوبير و رامي ربيعة و محمد عبد المنعم، وأحمد رمضان بيكهام و خالد صبحي ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية ومحمود صابر و ناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل ومصطفى محمد، وأسامة فيصل، بينما أدى نبيل عماد دونجا تدريباته تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.

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