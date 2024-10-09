محافظ القليوبية في زيارة القلاع الصناعية بالعبور.. صور

أكدَّ المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية، أن الدولة المصرية جادة في تطوير الصناعة المصرية بهدف العمل علي توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ القليوبية لمصانع مدينة العبور والمتخصص في صناعة الأجهزة الكهربائية والبوتاجازات بحضور استيفو كريازى وهانى كريازى وكرياكو كريازى نواب مجلس الإدارة وعدد من المسئولين حيث تفقد المحافظ المصانع واطلع علي أحدث خطوط الإنتاج.

أوضح محافظ القليوبية أن الدولة والحكومة المصرية تسعى بشكل موسع بما يساهم في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعات محليا من خلال توفير تيسيرات لجذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة.

أضاف المحافظ في تصريحات صحفية علي هامش الزيارة أن المحافظة حريصة على دعم منظومة الاستثمار وتوفير كل احتياجات المستثمرين والتعرف على مطالبهم، وتذليل المعوقات أمامهم، في سبيل الخروج بمنتجات وطنية ذات مستوى عال من الجودة.

أكد محافظ القليوبية علي أهمية الدور المهم والحيوي للشركات والمصانع والقلاع الصناعية الكبرى علي أرض المحافظة لدفع وتطوير الصناعات المصرية والاستفادة من كل الامكانات التصنيعية المتاحة، والارتكاز على الميزة التنافسية موجها بحسن معاملة الموظفين والعمال والعمل على توفير احتياجاتهم وتوفير كل سبل التأمين الصحي والاجتماعي لهم باعتبارهم عصب الصناعة في مصر ولن تنهض إلا بسواعدهم.

جولة محافظ القليوبية

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