إنشاء مركز عالمي لطب العيون بمستشفى الرمد الحكومي وميكنة الوحدات الصحية ببورسعيد

تُواصل منظومة التأمين الصحى الشامل تطوير خدماتها الطبية المقدمة لأبناء محافظة بورسعيد، للوصول إلى أعلى مستويات الرضا بين المنتفعين بالمنظومة الصحية بالمستشفيات الحكومية التابعة لهيئة الرعاية الصحية التابعة للتأمين الشامل.

إنشاء مركز عالمي لطب العيون بمستشفى الرمد الحكومي وميكنة الوحدات الصحية

وأعلنت هيئة الرعاية الصحية -إحدى الهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل- عن إنشاء مركز تميز عالمى لطب العيون بمستشفى رمد فى بورسعيد يضم أحدث الأجهزة العالمية وفقا لأحدث الأساليب الطبية على مستوى العالم فى مجال طب العيون.



وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أنه وقع بروتوكول تعاون مع كبرى الشركات، لعقد شراكة استراتيجية لتحسين العلاجات ومخرجات الرعاية الطبية وتطوير منظومة البحوث الإكلينيكية بالهيئة، على أن يمتد التعاون أيضًا إلى مجالات التوعية والتشخيص المبكر والعلاج والأبحاث العلمية للأورام والهيموفيليا والتصلب المتعدد والرمد، فضلًا عن إنشاء مركز تميز عالمى لطب العيون بمستشفى رمد فى بورسعيد يضاهى أكبر مراكز طب العيون فى العالم.



ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سويلم، المدير العام للشركة التى وقعت هيئة الرعاية الصحية بروتوكول التعاون معها، على أهمية الشراكة مع هيئة الرعاية الصحية، والتى تعد ركيزة أساسية فى النظام الصحى المصرى الجديد، مؤكدًا استمرار الشركة فى نقل الخبرات الدولية وتطوير حلول مبتكرة تواكب احتياجات السوق المحلية، مُعربًا عن سعادته بإضافة حزمة جديدة من مجالات التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتعزيز الرعاية الصحية ودعم البحث العلمى بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، وتوجهات الدولة المصرية فى تحسين جودة الرعاية الصحية.



أعرب الدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، عن سعادته بهذه الخطوة التى تأتى استمرارا لإنجازات ونجاحات هيئة الرعاية الصحية للارتقاء والتطوير المستمر بمستوى الخدمات المقدمة لمنتفعى المنظومة والوصول إلى أعلى مستويات الرضا لدى المواطنين المنتفعين بالمنظومة الصحية، مؤكدا أنه فى إطار توجيهات وجهود دكتور أحمد السبكي، نجحت هيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية المختلفة فى إنشاء ملفات طبية إلكترونية للمرضى حيث جرى إنشاء ٦ ملايين ملف إلكترونى بالمحافظات التى تطبق بها المنظومة، وميكنة ١٠٠٪ من منشآت طب الأسرة فى محافظات التأمين الصحى الشامل، وإصدار ٥٠ مليون وصفة طبية إلكترونية و٣.١ مليون صورة أشعة موثقة ضمن جهود التحول الرقمى للخدمات الصحية بهيئة الرعاية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل.