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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الشباب يؤازر المنتخب الوطني قبل مواجهة موريتانيا

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على حضور مران المنتخب الوطني لكرة القدم والمقام علي ستاد القاهرة، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب موريتانيا، يوم الجمعة المقبل ١١ أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥، والمقرر إقامتها بالمغرب، بعدما استهل الفراعنة مشوارهم في التصفيات بالفوز على كاب فيردي وبوتسوانا، في الجولتين الأولى والثانية وتصدرهم المجموعة بـ6 نقاط.

حضر المران، الاستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرةالقدم، وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لاستاد القاهرة.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام القيادة السياسية ودعمها المستمر لكافة المنتخبات الوطنية لكرة القدم، والاجهزة الفنية وجميع اللاعبين،  لتحقيق المزيد من الانجازات في مختلف البطولات التي يشاركون فيها، وتحقيق طموحات وتطلعات الجماهير المصرية، معربًا عن فخرة بمستوى اللاعبين المحترفين في مختلف الدوريات الأوربية والعربية.
وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن ثقته الكبيرة في هذا الجيل للمنتخب الوطني لكرة القدم، وتطلعه إلى التأهل وحصد لقب البطولة، مطالبًا الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها لحضور مباراة الجمعة المقبلة أمام منتخب موريتانيا، لمؤازرة المنتخب الوطني للحفاظ علي صدارته للمجموعة.

ومن المقرر أن  يخرج المنتخب الوطني لمواجهة موريتانيا على ملعب «شيخا ولد بيديا» في العاصمة نواكشوط، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، في السابعة مساء، ضمن مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025.

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