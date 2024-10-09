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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يكرم أبطال العالم في اليد للكراسي المتحركة ومنتخبي الشباب والناشئين

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل تكريم منتخب كرة اليد للكراسي المتحركة أبطال العالم، ومنتخبي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٦ المتوجان ببطولتي أفريقيا للشباب والناشئين بتونس.

حضر الحفل الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

وفي كلمته خلال الحفل، أشاد وزير الشباب والرياضة بالإنجازات التي حققها الأبطال المصريون، مشيراً إلى أنهم مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، مؤكداً على أن الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة الرياضة المصرية، السبب الرئيسي في تحقيق تلك الإنجازات.

 وعبر  الدكتور أشرف صبحي عن فخره واعتزازه بالإنجاز الكبير والأداء المشرف لمنتخبات اليد، وهو ما يعكس التطور الملحوظ لمنظومة كرة اليد المصرية التي تُعد مثالاً حياً يحتذى به على المستوى التخطيطي والعقلية الاحترافية في تطوير اللعبة بكافة أعمارها السنية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل الذي يقدمه للرياضة المصرية بصفة عامة ومنظومة كرة اليد بصفة خاصة.

وزير الرياضة حفل تكريم أبطال العالم لبطولة اليد للكراسي المتحركة الشباب والناشئين لليد ابطال افريقيا احمد محمدي