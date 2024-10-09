رئيس جامعة المنوفية يتابع سير العمل وتطوير الأداء بالكليات والمعاهد

تراس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماعا موسعًا بمديري عموم إدارات وكليات ومعاهد الجامعة، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة والسيدة سعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة والمحاسب أشرف النطاط امين عام الجامعة المساعد.

قدم الدكتور أحمد القاصد في بداية الإجتماع التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

كما قدم التهنئة للحضور بالعام الدراسي الجديد مؤكدا على ضرورة التطوير المستمر وتحقيق إستراتيجية الجامعة ورؤية القيادة العليا لتقديم خدمات متميزة للمواطنين ومنسوبي الجامعة في مجالات التعليم والصحة وخدمة المجتمع.

واشار رئيس الجامعة بانه بعد صدور قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء معهد الأورام بالجامعة تم البدء الفوري في إتخاذ الإجراءات التنفيذية وإعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد من أعضاء هيئة التدريس والهيئةالمعاونة وأيضا تشكيل الجهاز الإداري للمعهد، موضحًا أن معهد الأورام سيكون إضافة مميزة للصروح الطبية بالجامعة. مشيدا بجهود وزارة التخطيط والمجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء ومحافظ المنوفية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكل الجهود المبذولة لانشاء هذا المعهد من جانب منسوبي الجامعة .

وأعرب الدكتور أحمد القاصد عن سعادته ببدء الدراسة هذا العام بالمعهد الفني للتمريض بالمبنى الجديد بقرية منشية سلطان موجها الشكر لجميع الإدارات التي ساهمت في تجهيز المبنى لإستقبال الطلاب .

وأشاد رئيس الجامعة بدور المدن الجامعية والمجهود المبذول لاستقبال الطلاب، مشيرا إلي أن التقرير الذي استعرضه المجلس الأعلى للجامعات حول المدن الجامعية بجامعة المنوفية كان تقريرا جيدا.

وأكد رئيس الجامعة حرصه على عقد اجتماع دوري بمديرى العموم لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة وآليات سير العمل خلال العام الدراسي ، مؤكدا أهمية الجهاز الإداري بالجامعة والتى تعد من أهم المؤسسات التعليمية بالمحافظة بما تمتلكه من إمكانات علمية وبشرية وخطة عمل هادفة لتحقيق التنمية على كافة المستويات تماشيا مع رؤية مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعمه الكامل لتطوير التعليم الجامعى موجها التهنئة للدكتور إكرامي جمال أمين عام الجامعة مؤكدا علي أنه يمتلك من المهارات الإدارية والفنية مايؤهله لهذا المنصب .

واستعرض رئيس الجامعة أهم القضايا التى تهتم بها الجامعة والتي يتم تنفيذها بشكل مؤسسي مؤكدا علي أهمية تكاتف الجميع للنهوض بها وتطويرها والتعاون كفريق عمل واحد هدفه الصالح العام موجها مديرى العموم بالكليات لوضع خطة بكل كلية للنهوص بها وفق جدول زمني محدد ، والتفكير خارج الصندوق والابتكار لتطوير مستوى الأداء، وضرورة العمل المستمر على رفع كفاءة الإدارات المختلفة بالجامعة من خلال الدورات التدريبية التخصصية حسب احتياجات هذه الإدارات، وأهمية العمل على إعادة هيكلة الوظائف حسب التخصص والتعرف على نظم إدارة الجودة وفقا للمواصفات القياسية الدولية وطرق تطبيقها لرفع الوعى لدى الجهاز الإدارى، وتطوير منهجية البحث العلمى فى مجالات التنمية الإدارية.

ووجه القاصد خلال الاجتماع بضرورة الحفاظ على البنية التحتية للجامعة، وحُسن استخدام المنشات والحفاظ على أثاث الجامعة والمدرجات التعليمية، وعمل صيانة دورية للمنشات والمرافق بالجامعة وترشيد الإنفاق وعدم إهدار موارد الجامعة ومراعاة الأولويات والمستجدات لتحقيق الصالح العام.

وأكد رئيس الجامعة أنه جارٍ حاليا تفعيل منظومه الدفع الإلكتروني للمصروفات الجامعية مما يُسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية علي طلاب الجامعة. كما شدد علي مراعاة القواعد الإجرائية المتبعه عند عمل المخاطبات للجهات الخارجية .

كما رحب نائبا رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة بمديري العموم وأشادوا بمستوى الأداء فى كل قطاع، واستعرض كل منهم سير العمل بقطاعه والرؤية المستهدفة لتحقيق المزيد من الإنجازات وكيفية تخطي المعوقات مؤكدين علي ضرورة العمل الجماعي والعمل بروح الفريق.

وناقش رئيس الجامعة مع مديري العموم مقترحات تطوير العمل بالكليات والإدارات، واستمع سيادته إلي الرؤي المختلفة من الحضور وهو ما يسهم في الارتقاء بالعمل الإداري داخل الجامعة.