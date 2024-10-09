محافظ الغربية يتابع إنشاء الحائط الساند لمعالجة الانزلاق في طريق «شبشير - القرشية»

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، استمرار الاعمال الجاريه في انشاء الحائط الساند لمعالجه دائرة انزلاق جسم طريق شبشير القرشية امام مدخل قريه طوخ مزيد استجابة لشكاوى المواطنين و الحد من الحوادث المرورية وتحقيق السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار المحافظ الى ان مديرية الطرق والنقل بالغربية تقوم بإنشاء الحائط الساند بطول 500 متر بقطاعات متفرقة، موجها على إسراع الخطى في تنفيذ الأعمال وتامين الموقع بالعلامات الإرشادية والتحذيرية والإضاءة ليلا لتحقيق السلامة المرورية.