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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

من خلال الشبكة الوطنية.. محافظ المنوفية يتابع السيطرة على حريق مصنع بمدينة السادات

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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تابع مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية لحظة بلحظة إجراءات السيطرة علي نشوب حريق بمصنع تنر بكفر داود الجديدة بالسادات مشيرا إلى أنه فور ورود بلاغ الحريق كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة السادات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالتواجد بموقع الحادث مشيرا الي أنه تم الدفع بعربات الحماية المدنية والإسعاف والوحدة المحلية لموقع الحادث لتقديم الدعم اللازم وإنقاذ الموقف .
وأكد محافظ المنوفية أنه تم السيطرة علي الحريق وجاري عمليات التبريد ولا توجد أية خسائر بالأرواح وجاري تقييم الموقف وحصر الخسائر .
وأشار محافظ المنوفية إلي استمرار المتابعة علي مدار الساعة للحادث حتي انتهاء عمليات التبريد وان الأجهزة التنفيذية متواجدة لتقديم الدعم اللازم.

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الأجهزة الأمنية الحماية المدنية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية مدينة السادات