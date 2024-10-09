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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

Meta تطرح ميزة حديثة تسمح بمشاركة "الريلز" من إنستجرام لـ Threads

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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طرحت ميتا Meta، ميزة حديثة تتيح للمستخدمين نشر Instagram Reels على Threads، بمجرد الضغط على زر انستجرام فى مربع إنشاء Threads، ستظهر شبكة تحتوى على منشورات انستجرام والـ Reels الخاصة بك، ومن هناك، يمكنك اختيار Reels التي ترغب مشاركتها على Threads.

جاء ذلك بعد أن طورت Meta، عدد تطبيقاتها بإطلاق Threads، العام الماضي، المصمم للتنافس مع X من خلال التركيز على النص بدلا من الصور، ومنذ ذلك الوقت ، استغل Threads حيز فيسبوك وانستجرام ، من خلال اختبار ميزات مثل النشر المتبادل وعرض منشورات Threads .

ونجح Threads في تطوير هذا   في مربع التأليف، مما يتيح للمستخدمين بتحديد Reels من حساب انستجرام الخاص بهم ونشرها مباشرة، لزيادة عدد متابعيهم والحصول على المزيد من المشاركة.

منذ انشائه اشترك Threads أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهريا، ومع ذلك، فإنه لازال أدائه ضعيف مقارنة بـ Facebook وInstagram، حيث يجتذب الأخير أكثر من مليار مستخدم نشط وFacebook في المقدمة بأكثر من 3 مليارات.

Meta Instagram Threads تطرح ميزة حديثة تسمح مشاركة الريلز انستجرام لـ Threads تطبيقات ميزة جديدة مستخدمين