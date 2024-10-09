كولر يجتمع بالجهاز المعاون في "التتش" استعدادا للسوبر المصري

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون، على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم، بملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام بدولة الإمارات.
ناقش كولر مع معاونيه العديد من الأمور المتعلقة بالسفر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، وكذلك الجوانب الخاصة بتجهيز اللاعبين على كافة المستويات.
ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد متكاملًا لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.
من المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الأولى في البطولة مع سيراميكا في الدور نصف النهائي للمسابقة.
موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، يوم 17 أكتوبر الجاري، موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.
ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.
وقام محمد رمضان، المدير الرياضي، بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.
من المقرر أن يستهل الفريق أولى مبارياته بمواجهة سيراميكا كيلوباترا يوم 20 من الشهر الجاري.