حريق في مصنع أسمدة بمدينة السادات.. وقوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران

الأربعاء 09/أكتوبر/2024 - 09:51 م

شبَّ مساء اليوم الأربعاء، حريق هائل في أحد المصانع بمدينة السادات في محافظة المنوفية، ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا بنشوب حريق هائل في أحد المصانع بمفارق التحرير في مدينة السادات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان البلاغ برفقة سيارات الإسعاف، ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط مكان الحريق، لمنع اقتراب المواطنين تجنبًا لإصابتهم، ووتجري قوات الحماية المدنية محاولات للسيطرة على النيران قبل امتدادا إلى المجاورات وزيادة اشتعالها.