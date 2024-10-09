البنك الدولي: طلب المستثمرين يجمع سندات بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل أنشطة التنمية المستدامة

أعلن البنك الدولي للإنشاء والتعمير أن سندات التنمية المستدامة جمعت خمسة مليارات دولار أمريكي من المستثمرين العالميين لدعم عمل البنك الدولي من أجل إيجاد حلول مستدامة تعمل على الحد من الفقر وبناء الرخاء المشترك في البلدان النامية.

وأفاد البنك الدولي - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن السند المرجعي مدته خمس سنوات ويستحق في أكتوبر 2029، وقد اجتذبت الصفقة أكثر من 11 مليار دولار أمريكي من خلال 175 طلبًا عالي الجودة بقيادة خزائن البنوك، تليها عن كثب المؤسسات الرسمية ومديري الأصول.

وأوضح البيان أن المستثمرين ركزوا على أعلى جودة ائتمانية (تريبل إيه) للبنك الدولي، والسيولة التي توفرها السندات، واستخدام الأموال في التنمية المستدامة.

وأضاف البيان أن المديرين الرئيسيين هم (دويتشه بنك إيه جي) أو (بنك ألمانيا)، وبنك (جولدمان ساكس إنترناشيونال)، و(جيه بي مورجان) للأوراق المالية، وبنك (تورنتو دومينيون). وسيتم إدراج السندات في بورصة لوكسمبورج، بما يمنحها فارقًا يبلغ +8.7 نقطة أساس مقابل سندات الخزانة الأمريكية المرجعية وتبلغ العائدات نصف السنوية 3.933 بالمئة.

وقال خورخي فاميليار نائب الرئيس وأمين الخزانة في البنك الدولي إن البنك يمول أنشطته في مجال التنمية المستدامة من خلال الاقتراض مثل هذا السند القياسي بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، ومن خلال الاستفادة من الأسهم من أعضائه.

وأضاف أن الإقبال القوي، الذي اتضح من الاكتتاب الواسع وحجم الطلبات التي بلغ قيمتها أكثر من 11 مليار دولار أمريكي، يُظهر أهمية استراتيجية البنك الدولي لجلب سندات عالية الجودة وسائلة إلى السوق بمجموعة متنوعة من العملات والاستحقاقات.