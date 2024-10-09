رئيس الموساد يربط أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان بالإفراج عن الرهائن بغزة

أخبر رئيس الموساد ديفيد بارنيا، نظيره الأمريكي بيل بيرنز، أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان يجب أن يشمل أيضا إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

ووفقا لتقرير للقناة "12" الإسرائيلية، أخبر بارنيا، بيرنز أنه يجب ربط الصفقتين معا.

وبحسب ما ورد تهدف الاستراتيجية إلى إقناع إيران وحزب الله، اللذان أشارا إلى انفتاحهما على وقف إطلاق النار علي الحدود الشمالية لإسرائيل، بممارسة ضغوط إضافية على حماس للموافقة على إطلاق سراح الرهائن، وفقا للقناة.

وخلال العام الماضي، قال مسؤولو حزب الله إنهم لن يتوقفوا عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل حتى يتم إنهاء القتال في غزة، على الرغم من أن حزب الله أبدت مرونة في الأيام الأخيرة، قائلة إنها ستفكر في وقف إطلاق النار في لبنان فقط.