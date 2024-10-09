ads
الأربعاء 09 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح كورنيش شبين الكوم بعد التطوير.. صور

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير وتجميل كورنيش شبين الكوم عقب الانتهاء من رفع كفاءته وتجديده ، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية وخلق متنزهات مجانية للأهالي والمواطنين ، حضر الافتتاح  اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم.
حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير والتجميل بأحد قطاعات الكورنيش كنموذج لإستكمال باقي أعمال الكورنيش وفقاً للمعايير والاشتراطات حيث تضمنت " مقاعد رخام مضيئة - نخيل - أعمدة ديكورية حديثة - إنترلوك- حديد كريتال" لإضفاء مظهر جمالي وحضاري ليكون مزاراً ومتنفس يليق بالمواطنين والمترددين على العاصمة، ووجه محافظ المنوفية بضرورة الاهتمام والاعتناء بالكورنيش وما تم به من تطوير للحفاظ على القيمة الجمالية ولإعادة المظهر العام إلى رونقه وذلك بالتوازي مع المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة.
وأكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء والنهوض بمستوى جودة الخدمات بمختلف القطاعات لإحداث نهضة وتنمية شاملة علي أرض المنوفية والسعي دائماً نحو تحقيق رضاء المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتأكيداً على المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " كونه أحد مستهدفات الجمهورية الجديدة.

IMG-20241009-WA0160
IMG-20241009-WA0160
IMG-20241009-WA0161
IMG-20241009-WA0161
IMG-20241009-WA0163
IMG-20241009-WA0163
IMG-20241009-WA0162
IMG-20241009-WA0162
IMG-20241009-WA0158
IMG-20241009-WA0158
IMG-20241009-WA0157
IMG-20241009-WA0157
IMG-20241009-WA0152
IMG-20241009-WA0152
IMG-20241009-WA0154
IMG-20241009-WA0154
IMG-20241009-WA0153
IMG-20241009-WA0153
IMG-20241009-WA0156
IMG-20241009-WA0156
IMG-20241009-WA0155
IMG-20241009-WA0155
IMG-20241009-WA0149
IMG-20241009-WA0149
IMG-20241009-WA0148
IMG-20241009-WA0148
IMG-20241009-WA0151
IMG-20241009-WA0151
IMG-20241009-WA0150
IMG-20241009-WA0150
اعمدة ديكورية الجمهورية الجديدة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المبادرة الرئاسية بداية جديدة المنوفية