محافظ المنوفية يفتتح كورنيش شبين الكوم بعد التطوير.. صور

افتتح مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير وتجميل كورنيش شبين الكوم عقب الانتهاء من رفع كفاءته وتجديده ، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية وخلق متنزهات مجانية للأهالي والمواطنين ، حضر الافتتاح اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم.

حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير والتجميل بأحد قطاعات الكورنيش كنموذج لإستكمال باقي أعمال الكورنيش وفقاً للمعايير والاشتراطات حيث تضمنت " مقاعد رخام مضيئة - نخيل - أعمدة ديكورية حديثة - إنترلوك- حديد كريتال" لإضفاء مظهر جمالي وحضاري ليكون مزاراً ومتنفس يليق بالمواطنين والمترددين على العاصمة، ووجه محافظ المنوفية بضرورة الاهتمام والاعتناء بالكورنيش وما تم به من تطوير للحفاظ على القيمة الجمالية ولإعادة المظهر العام إلى رونقه وذلك بالتوازي مع المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء والنهوض بمستوى جودة الخدمات بمختلف القطاعات لإحداث نهضة وتنمية شاملة علي أرض المنوفية والسعي دائماً نحو تحقيق رضاء المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتأكيداً على المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " كونه أحد مستهدفات الجمهورية الجديدة.

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